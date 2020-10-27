МВД: Задержан минчанин, который распространял в сети данные милиционеров

Сотрудники МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия, который пользовался служебным положением, собирал и распространял в интернете информацию о милиционерах, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных Telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов», – говорится в сообщении МВД.

Как рассказал задержанный, с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей Беларуси. Молодой человек получил за это вознаграждение в виде криптовалюты.

«Обнародованные в Telegram-каналах публикации сопровождались призывами к травле милиционеров и их близких, в том числе с применением насилия и повреждением личного имущества. Предполагалось, что агрессия в сети поможет «надавить» на сотрудника и воспрепятствует исполнению профессиональных обязанностей», – добавили в ведомстве.

За вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.