Тихановская считает, что национальная забастовка в Беларуси началась «очень активно»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что объявленная на понедельник в республике национальная забастовка началась «очень активно».

«Сегодня началась национальная забастовка, началась очень активно», — сказала Тихановская в интервью на youtube-канале «Страна для жизни».

Как заметила политик, в забастовке участвуют «и медики, и ПВТ, и студенты», «присоединился частный бизнес». «Это невероятный уровень солидарности», — полагает Тихановская.

Она также отметила факт солидарности с белорусскими бастующими в мире, приведя в пример запуск акции по сбору им денег, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи бастующим, и по моим данным они уже собрали более $7 млн», — сказала Тихановская.

По ее мнению, сегодняшние забастовки «это только начало», и они «будут продолжаться».