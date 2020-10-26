Люди в черном с ружьями разогнали участников мирной акции возле ПВТ. Потом айтишники собрались снова

Фото: Telegram-канал «МотолькоПомоги»
Армия
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Сегодня в Беларуси началась новая волна акций солидарности. В них участвуют, судя по фотографиям, и сотрудники IT-компаний. О выходе к своим офисам сотрудников A1, МТС и резидентов Парка высоких технологий в Минске, пишет Онлайнер.

Возле Парка высоких технологий выстроилась цепочка айтишников. Туда подъехало несколько бусов с людьми в черном, а также автозак. На видео видно, что агрессивно настроенные люди выскакивают из автозака и начинают преследовать убегающих людей, предположительно, участвовавших в акции. В руках у них видны черные милицейские дубинки, а также ружья.

Читатели сообщали о нескольких задержанных, однако точной информации пока нет. Саму же цепочку людей вдоль МКАД разогнали. На 19-й секунде этого видео слышен хлопок, похожий на выстрел.

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