ВС на подготовительном заседании рассмотрел жалобу ООО «Тут Бай Медиа» на предупреждение Мининформа

Фото: БелТА
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Судебной коллегией по экономическим делам Верховного суда на подготовительном судебном заседании была рассмотрена жалоба ООО «Тут Бай Медиа» на предупреждение, вынесенное Министерство информации, передает БелТА.

Сторонами была изложена позиция, заявлен ряд ходатайств, запрошена возможность допросить свидетелей в основном судебном заседании. Интересы Министерства информации сегодня в суде представлял министр Игорь Луцкий.

12 ноября в Верховном суде пройдет основное судебное разбирательство.

Мининформ вынес несколько предупреждений «Тут Бай Медиа», действие статуса СМИ в отношении ООО на данный момент приостановлено. Предупреждения касались определенных материалов, где, по мнению Министерства информации, распространялась недостоверная информация, причиняющая вред общественным и государственным интересам.

Так, одна из статей затрагивала задержание и якобы возбуждение уголовного дела в отношении дочери работницы общества с ограниченной ответственностью, вторая – начисление премий работникам КГК, третья – якобы запроса таможенных органов об отсутствии в книге о Гарри Поттере экстремистских материалов. Эти три предупреждения на данный момент обжалуются «Тут Бай Медиа».

Ранее Экономическим судом Минска было приостановлено рассмотрение дела по иску Министерства информации о лишении «Тут Бай Медиа» статуса СМИ до тех пор, пока Верховным судом не будет рассмотрена жалоба ООО на предупреждение министерства.

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