Новый генеральный директор Андрей Сойко обозначил главные векторы работы «Нафтана»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 октября согласовал назначение на должность генерального директора ОАО «Нафтан» Андрея Сойко. В понедельник, 26 октября, новый руководитель был официально представлен трудовому коллективу. На собрании присутствовали глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, руководитель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, пишет «Вестник Нафтана».
– Мне доверена большая честь и ответственность возглавить коллектив, – отметил новый генеральный директор Андрей Сойко. – Безусловно, «Нафтан» – это лидер в нашей стране, крупнейшее предприятие. Флагман мне хорошо знаком, я работал на предприятиях-партнерах. По образованию, опыту работы, своим профессиональным компетенциям – я экономист. Наша общая главная цель – обеспечить работоспособность «Нафтана» в условиях мировых цен на нефть. Все процессы, результативность работы каждого сотрудника, каждого подразделения я буду оценивать с точки зрения эффективности. Нам предстоит тщательно поработать над прибыльностью каждого направления деятельности.
Мои личные требования, уверен, для вас не новые – трудовая, исполнительская дисциплина. Важно всегда помнить, что наша работа, профессия – это опора, будущее для каждого человека. Удачи нам всем в совместной работе.
В свою очередь, мэр Новополоцка Дмитрий Демидов подчеркнул важность «Нафтана» как градообразующего предприятия, его ключевую роль в социально-экономическом развитии, славные трудовые традиции.
По мнению губернатора Николая Шерстнева, необходимо видеть и приумножать лучшее, что создано в коллективе.
Главной задачей директора завода называют завершение строительства комплекса замедленного коксования в 2021 году.