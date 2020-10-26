В Беларуси подорожало автомобильное топливо

Главное
Опубликовано

В Беларуси c 27 октября в очередной раз повышаются цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

С 27 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.

В сообщении «Белнефтехим» не указана причина изменения цен.

Последний раз цена на топливо изменялась 6 дней назад — 20 октября.

Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

В Беларуси подорожало автомобильное топливо

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

Во время женского марша в Минске задержано не менее 11 человек

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
Минздрав опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения
Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию
071
Минобр Беларуси: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер
Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь
0116
Песков: Россия не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси
Россия не может оставлять без внимания забастовки на
0151
МВД: 25 октября задержаны 523 человека
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях
0106
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)