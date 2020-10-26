В Беларуси подорожало автомобильное топливо

В Беларуси c 27 октября в очередной раз повышаются цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

С 27 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.



В сообщении «Белнефтехим» не указана причина изменения цен.

Последний раз цена на топливо изменялась 6 дней назад — 20 октября.

