В Роттердаме состоялась акция поддержки общенациональной забастовки в Беларуси

В воскресенье, 25 октября, в Роттердаме, состоялась акция поддержки общенациональной забастовки, организованная белорусской общиной в Нидерландах, сообщает Телеграм-канал ЗАМЕЖЖА.
Нидерландская диаспора выразила поддержку работникам, членам стачкомов и бастующим рабочих следующих предприятий:
- Aquaflora,
- ГродноГаз ПУ,
- Подстанция №3 городской станции скорой медицинской помощи,
- Милавица ЗАО.
Акция прошла совместно с акциями других диаспор из почти тридцати стран по всему миру.
Участники акции собрались на площади перед ратушей в Роттердаме.
Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в Беларуси. Акция привлекла внимание жителей и гостей города. Всего в акции приняло участие порядка 30 человек.
Количество участников ограничено в связи с введенными мерами по борьбе с COVID-19.