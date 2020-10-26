В Роттердаме состоялась акция поддержки общенациональной забастовки в Беларуси

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В воскресенье, 25 октября, в Роттердаме, состоялась акция поддержки общенациональной забастовки, организованная белорусской общиной в Нидерландах, сообщает Телеграм-канал ЗАМЕЖЖА.

Нидерландская диаспора выразила поддержку работникам, членам стачкомов и бастующим рабочих следующих предприятий:

  • Aquaflora,
  • ГродноГаз ПУ,
  • Подстанция №3 городской станции скорой медицинской помощи,
  •  Милавица ЗАО.

Акция прошла совместно с акциями других диаспор из почти тридцати стран по всему миру.

Участники акции собрались на площади перед ратушей в Роттердаме.

В Роттердаме состоялась акция поддержки общенациональной забастовки в Беларуси

Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в Беларуси. Акция привлекла внимание жителей и гостей города. Всего в акции приняло участие порядка 30 человек.

Количество участников ограничено в связи с введенными мерами по борьбе с COVID-19.

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