Минздрав опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения

Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения на несанкционированной акции протеста в воскресенье.

«Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком», — сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале. «Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал», — добавили там, передает агенство «Интерфакс-Запад».

В пресс-службе также проинформировали, что всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них 5 были госпитализированы.