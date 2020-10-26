Оршанские правоохранители задержали двух грабителей, напавших на 74-летнюю пенсионерку

наручники
Витебская область
Опубликовано

Оршанские правоохранители задержали двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Женщина находилась дома одна, но, войдя в комнату, заметила, что за занавеской кто-то есть. Когда пенсионерка подошла ближе, прятавшиеся там преступники ударили ее и потребовали деньги. Завладев 35 рублями и двумя бутылками спиртного, мужчины скрылись. Не смотря на угрозы злоумышленников, пострадавшая позвонила в милицию, пишут «Витебские Вести»

Правоохранители выяснили, что грабители пробрались в дом через выставленное окно. Одного из подозреваемых, проживавшего неподалеку, задержали по горячим следам. Его подельника спустя несколько часов нашли в Могилевской области. В отношении ранее судимых жителей Оршанского района возбуждено уголовное дело.

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Витебский район разбойное нападение уголовное дело
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