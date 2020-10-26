Минобр Беларуси: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер

Фото: sputnik.by
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Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.

«Весь учебный процесс идёт в штатном режиме», — сообщила Высоцкая. Она также отметила, что акции студентов носят точечный характер, передает агенство «Интерфакс-Запад».

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с «ультиматумом«, в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий.

Приходят также сообщения о «сидячих» забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также небольшими колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

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