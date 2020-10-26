Песков: Россия не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси

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Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для России важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим», — сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, затронувших работу крупных промышленных предприятий, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Песков согласился со словами журналиста о том, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне».

«Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Беларуси», — добавил он.

Ранее белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.

В правительстве Беларуси утверждают, что все промышленные предприятия работают в штатном режиме.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По всей республике продолжаются мирные акции протеста.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с «ультиматумом», в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий.

Приходят также сообщения о «сидячих» забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также небольшими колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, также утверждает, что ЕС готова оказать поддержку стране в миллиарды долларов при смене власти.

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