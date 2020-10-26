МВД: 25 октября задержаны 523 человека

Фото: pravda.com.ua
Власть
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 25 октября задержаны 523 человека. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В различных населенных пунктах страны зафиксировано 19 протестных акций. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

«В Минске в 14.25 в районе проспекта Победителей разрозненные группы граждан образовали колонну и вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. В 17.50 протестующие дошли до моста через реку Свислочь по улице Орловская и остановились. После предупреждения протестующих о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях большая их часть направилась в сторону парка Победы. Оставшиеся проследовали в сторону Центрального РУВД Минска, где в ходе движения бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков», — рассказали в МВД.

В результате пресечения противоправных действий пострадали два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Протестные акции состоялись во всех областных центрах. Зафиксированы единичные факты радикальных действий: поджог автомобильных покрышек по улицам Кальварийской и Максима Богдановича в Минске, попытка и поджог киосков «Табакерка» в Гомеле. В Гродно и Лиде собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ.

Протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии опьянения.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 523 человека, из них в Минске — 160. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица.

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