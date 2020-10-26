Жесткие задержания, разгон, газ. Как прошли воскресные мирные марши в Витебске, Полоцке и Новополоцке

Очередное воскресное шествие против итогов президентских выборов в Витебске 25 октября собрало примерно 200 участников. Акция отличалась от предыдущих тем, что протестующие скандировали лозунги, хлопали в ладоши, но — не несли бело-красно-белую символику. Плакатов было немного, один из них, например, «Я точно знаю, что мы победим». В Витебске задержали троих журналистов, а также, по некоторым данным, некоторых демонстрантов, когда те уже расходились по домам. В Полоцке милиция применила к протестующим перцовый газ, в Новополоцке произошли жесткие задержания, пишет TUT.by.

Витебск

Горожане начали собираться на мирный протестный марш к 14 часам к филармонии.

Здесь находилось несколько патрулей милиции и ГАИ. Силовики рассеялись по ближайшим улицам. Милиция проверяла документы у молодежи на остановке напротив филармонии.

Вскоре небольшая группа горожан — человек 30 — направилась с площади Ленина по правой стороне улицы Ленина к центру. Туда же поехали и машины силовиков.

Более получаса люди ходили взад-вперед по улице Ленина: от филармонии к ратуше — и обратно. Сначала шли молча, потом стали скандировать «Жыве Беларусь!» и другие лозунги. По ходу колонны к ней прибавлялись новые участники, и в шествии было уже не менее 200 человек.

Когда колонна дошла к площади Свободы, протестующие увидели, что милиция перекрыла улицу Ленина в сторону площади Победы. Демонстранты свернули на проспект Фрунзе.

Особенность нынешнего шествия в Витебске — люди выкрикивали лозунги, хлопали, но не несли БЧБ-флаги. Проходя мимо здания медуниверситета, люди скандировали: «Студенты с народом!»

С проспекта Фрунзе колонна свернула на улицу Смоленскую. Здесь произошел инцидент. Силовики заблокировали машину, водитель которой сигналил участникам акции. Люди требовали: «Отпускай!» Витебские телеграм-каналы сообщают, что ГАИ выписала водителю штраф за сигнал — и машина уехала.

Затем колонна приблизилась к перекрестку улицы Смоленской с Московским проспектом. Тут демонстрантам показалось, что среди них идут так называемые тихари. Этих людей начали прогонять громкими криками — и прогнали. Милиция наблюдала со стороны, не вмешивалась в происходящее.

Около 17.00 демонстранты начали расходиться по дворам — напротив «Евроопта» на Московском проспекте.

Вскоре стало известно, что задержаны три журналиста, которые возвращались домой после работы на мирном шествии. Это корреспондент «Белсата» Дмитрий Казакевич, журналист «Спутника» Павел Вур и фотокорреспондент TUT.BY и «Народной воли» Алесь Пилецкий.

Алеся Пилецкого отпустили из Первомайского РОВД через три часа после задержания.

— Задержание произошло в 17 часов, когда я уже шел домой по Московскому проспекту. Сотрудники ОМОНа вели себя довольно жестко, в какой-то момент применили удушающий прием, вывернули мне руки — хотели забрать телефон. Подхватили за руки и ноги, понесли в машину. Там кинули на пол, коленом наступили на горло. Мне сейчас больно глотать, еще, кажется, поврежден зуб. В РОВД потребовали, чтобы я удалил фотографии, — рассказал Алесь Пилецкий.

Из милиции также отпустили Павла Вура.

Дмитрий Казакевич по состоянию на 20.50, как сообщила его жена Ирина, еще находился в РОВД. Милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича после 9 августа. В общей сложности журналист провел в ИВС и СИЗО уже почти полмесяца.

Репортаж с шествия 25 октября делали и журналисты областной телерадиокампании «Витебск». Отметим, что репортер и оператор какое-то время шли в самой колонне, хотя по правилам работы СМИ на акциях не должны были там находиться.

По сообщениям телеграм-каналов, милиция задерживала и горожан, когда те уже расходились с марша.

Новополоцк и Полоцк

Мирные шествия 25 октября прошли в Полоцке и Новополоцке. Не обошлось без задержаний. В Полоцке в РОВД доставили трех человек.

В Новополоцке колонна из нескольких десятков человек отправилась от торгового центра «Стрелецкий капитал» в центр города. Возле остановки «Гостиница «Нафтан» дорогу им преградила цепь милиционеров. Люди вернулись обратно к ТЦ. Там задержали человека.

Около 15 часов протестующие собрались уже в районе площади Строителей. Колонна пошла к парку. Туда же поехали автобусы с силовиками. Они остановили шествие — и его участники перешли на другую сторону дороги.

После этого начались задержания.

По данным правозащитников на вечер 25 октября, в Новополоцке задержали троих мужчин и женщину.

Вскоре после разгона протестующих к площади Строителей приехали две машины скорой помощи.

По информации gorod214.by, стало плохо одной женщине, а также 74-летнему новополоцкому пенсионеру Анатолию Кулику, который находился рядом с милиционерами, задерживавшими людей.

Недалеко от места, где происходили основные события, люди позже стали в цепочку вдоль дороги. Некоторые из них были с цветами.

В Полоцке на мирную протестную акцию вышли около 50 человек. Они пытались устроить марш в центре города, но он завершился задержаниями.

На одном из видео видно, что милиционеры применяли газ. В УВД облисполкома эту информацию подтвердили и уточнили, что в Полоцке в райотдел милиции доставили три человека.