Тихановская сообщила о готовности ЕС поддержать Беларусь миллиардами долларов

Фото: Тихановская
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, утверждает, что ЕС готова оказать поддержку стране в миллиарды долларов при смене власти. По ее словам, европейские страны уже выделяют деньги на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций и адвокатов.

«Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси»,— сказала Тихановская. Видео по протесту 25 октября размещено на YouTube-канале «Страна для жизни».

Политик сообщила о работе по поддержке профсоюзов, идут переговоры по поддержке народного самоуправления. По ее словам, Литва, Польша и Чехия реализуют программы реабилитации пострадавших во время протестов. Тихановская напомнила, что против президента Александра Лукашенко и некоторых чиновников ввели санкции более 50 стран.

Напомним, что 25 октября в Беларуси прошел одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. По оценкам журналистов, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам.

В Минске в отношении мирных демонстрантов силовики применили спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули.

Марш назывался «Народный ультиматум» в связи с ультиматумом, который выдвинула 13 октября белорусским властям экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Основные требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с «Народным ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», заявила Тихановская.

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