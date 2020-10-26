Белорусы не поддержали призыв оппозиции не платить за услуги ЖКХ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель заявил, что белорусы массово не поддержали призывы оппозиции не платить за жилищно-коммунальные услуги.

«Аналитику мы делаем, конечно же, каждый месяц во время оплаты жилищно-коммунальных услуг. Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим», — сказал Хмель в эфире телеканала СТВ , отвечая на вопрос, видят ли в министерстве по платежам, что белорусы прислушались к призывами оппозиции и перестали платить за услуги ЖКХ.

При этом министр признал, что неплатежи есть, что это «могут быть десятые доли процента, но невозможно сказать, что это из-за призывов, как вы говорите, оппозиции», передает агенство «Интерфакс-Запад».

Хмель также отметил, что если кто-то из плательщиков не будет платить за ЖКУ, то «в итоге мы, по законодательству, рано или поздно придем и отключим воду, тепло».