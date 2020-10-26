Начальник ГУВД: протестующие собирались захватить центр Минска

Фото: ОНТ
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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что протестующие приехали в Минск на воскресную акцию протеста, чтобы «занять центр».

«Сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель у них была одна — занять центр Минска», — сказал Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1».

В частности, уточнил он, речь шла о проспекте Независимости со всеми его площадями.

Однако, подчеркнул начальник ГУВД, замыслу протестующих сбыться не удалось, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Сотрудники органов внутренних дел держали все под контролем и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости», — заявил он.

При этом, по словам Кубракова, «при пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел, а в Центральном РУВД разбиты стекла».

Кубраков рассказал, что с наступлением темноты протестующие переместились в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания.

Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД. А также те, кто устроил бесчинства в спальных районах, в районе улицы Нововиленской.

Кубраков заверил, что и в дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел будут приняты все меры по пресечению противоправных действий протестующих.

Напомним, что 25 октября в Беларуси прошел одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. По оценкам журналистов, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам.

В Минске при разгоне демонстрантов силовики применили спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике превысило 210 человек.

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