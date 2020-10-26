Более 210 человек задержано на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

По данным правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике превысило 210 человек.

В списке правозащитников уже фамилии 212 человек. Некоторых отпустили из милиции. Задержания, по данным «Весны, проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилёве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице.

Напомним, что 25 октября в Беларуси прошел одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. По оценкам журналистов, постоянно освещающих воскресные акции, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам.

В Минске в отношении мирных демонстрантов силовики применили спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули.

Марш назывался «Народный ультиматум» в связи с ультиматумом, который выдвинула 13 октября белорусским властям экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Основные требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с «Народным ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», заявила Тихановская.