Тихановская уверена, что в Беларуси будет общенациональная забастовка

Фото: Народная Воля
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что в  Беларуси состоится общенациональная забастовка.

«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон», — написала Тихановская в своём телеграм-канале.

По ее словам, «вернуть закон» в стране поможет «главное мирное оружие – солидарность».

25 октября истек срок так называемого народного ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она призвала Лукашенко уйти в отставку. Тихановская указала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы», а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

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