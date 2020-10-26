Тихановская уверена, что в Беларуси будет общенациональная забастовка

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что в Беларуси состоится общенациональная забастовка.

«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон», — написала Тихановская в своём телеграм-канале.

По ее словам, «вернуть закон» в стране поможет «главное мирное оружие – солидарность».

25 октября истек срок так называемого народного ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она призвала Лукашенко уйти в отставку. Тихановская указала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы», а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.