Марш «Народный ультиматум» завершился жестким разгоном

Фото: pravda.com.ua
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В Минске в отношении мирных демонстрантов силовики применили спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули. В разных городах Беларуси задержано более 100 человек.

В МВД заявили, что спецсредства были применены после того, как протестующие попытались нападать на сотрудников правоохранительных органов, однако эту информацию опровергают видеокадры с места события.

Протестующих жестко задерживали в Минске, Гродно и других городах. По состоянию на 19.35 правозащитники установили имена 117 задержанных во время сегодняшних акций протеста. Около 30 человек задержано в Минске, остальные — в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жабинке, Жодино, Лиде, Ляховичах, Новополоцке, Пинске, Речице, пишет БелаПАН.

Это был уже одиннадцатый марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. По оценкам журналистов, постоянно освещающих воскресные акции, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам. Кроме того, это был один из самых «громких» маршей: многие его участники пришли со свистками и «гуделками», металлической посудой, пластиковыми бутылками, в которых звенели разные предметы.

Марш назывался «Народный ультиматум» в связи с ультиматумом, который выдвинула 13 октября белорусским властям экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Основные требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с «Народным ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», заявила Тихановская.

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