Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске – очевидцы

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Возле здания Центрального РУВД, где также концентрировались силовики, начали взрываться светошумовые гранаты. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Как минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль в результате нескольких хлопков на маршруте следования колонны протестующих на улице Орловской, передает агенство «Интерфакс-Запад».

После серии хлопков силовики начали задержания.

В Беларуси уже третий месяц не прекращаются массовые протесты, которые начались сразу после оглашения официальных итогов голосования, согласно которым в президентской гонке в шестой раз победил Александр Лукашенко.

25 октября истекает срок так называемого народного ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она призвала Лукашенко уйти в отставку. Тихановская указала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы», а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

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