В милиции подтвердили применение спецсредств против протестующих в Минске

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства.

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих», — заявила Чемоданова.

Она также отметила, что МВД уточняет информацию об инциденте со стрельбой на улице Орловской.

По данным правозащитного центра «Весна», на несанкционированных акциях протеста в Беларуси уже задержаны более 50 человек.

Список размещен на сайте центра, он обновляется, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

Согласно данным «Весны», большинство задержанных, в отличие от предыдущих воскресных акций, пока не в столице, а в регионах. Правозащитникам известно о задержаниях уже в 10 городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове, Новополоцке.