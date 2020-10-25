Ультимативный марш в Витебске состоялся

Витебск
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На марш пришли около трехсот человек. Собрались на площади Свободы. В половине третьего дня колонна пошла по улице Ленина в сторону филармонии.

Ультимативный марш в Витебске состоялся

Люди перешли через улицу, собираясь пройти на одноименную площадь.

Ультимативный марш в Витебске состоялся

На площади Ленина увидели множество милиционеров, силовиков всех видов и форм. Стоял и специальный транспорт. Кроме этого инспекторы ГАИ останавливали проезжающих и проверяли документы.

Ультимативный марш в Витебске состоялся

Пройти народу не позволили, поэтому колонна пошла в обратном направлении по другой стороне улицы.

В 15.15 ГАИ ограничило движение автотранспорта в по улице Ленина. Автомобили разворачивали и направляли на Фрунзе. Колонна продолжила маршрут по проспекту Фрунзе.

По ходу движения количество людей в колонне росло. К повороту на Смоленскую численность составила примерно 700 человек.

Ультимативный марш в Витебске состоялся

Продолжили движение в сторону Московского проспекта. Расходились от Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова. Сложилось впечатление, что количество охранников власти, по сравнению с сентябрем, значительно выросло. Причем, большинство — не в специальной форме.

Спецтранспорта тоже стало больше. Красный автобус с зашторенными окнами уже хорошо знаком витеблянам. Был еще синий. И зеленый. По всему маршруту движения за колонной ехали 3 новых белых микроавтобуса.

Ультимативный марш в Витебске состоялся

В поле зрения попал серый микроавтобус с каким то перископом на крыше. В колонне говорили, что это «глушилка» интернета. За людьми ехали еще легковые автомобили с мужчинами без спецодежды.

Кроме оператора в жилетке с надписью «Пресса», колонну снимали из салона легковушек. Всего я видела около 15 людей с камерами. Были еще люди с видеокамерами, снимающие из авто. В 15.40 из остановившегося автобуса выскочили омоновцы и задержали парня на велосипеде.

На Фрунзе задержали мужчину в сильном подпитии.

Около 17.00 были задержаны журналисты Дмитрий Казакевич, Алесь Пилецкий и Павел Вур.

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