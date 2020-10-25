В Ушачском районе пьяные устроили потасовку. Инспектору пришлось стрелять — видео

Фото: euroradio
Витебская область
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Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района. Трое пьяных мужчин (в возрасте 32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части, когда к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги, компания ответила агрессией. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы МВД.

Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после – по ногам одного из нападавших.

В итоге 32-летний агрессор с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС.

По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин.

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