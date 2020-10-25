В Минске закрыты 12 станций метро и отключен мобильный интернет

В Минске закрыты 12 станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская».

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 12.30 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен «приносит извинения за временные неудобства».

Также в Минске отключен мобильный интернет, пишет БелаПАН.

Метро закрыли и отключили интернет сразу после того, как в телеграм-каналах появилась информация о точках сбора в Минске участников очередного воскресного марша сторонников перемен.

Сегодня в Беларуси планируется одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен — «Народный ультиматум». Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.