Адвокат Шклярова, за которого просил Помпео: уголовное дело надо закрыть

Защита известного политтехнолога Виталия Шклярова, будет настаивать на прекращении уголовного преследования, заявил Sputnik его белорусский адвокат Антон Гашинский.

Сергея Тихановского, имеет два гражданства — Республики Беларусь и США, Шкляров, который проходит фигурантом по делу белорусского оппозиционного блогера, имеет два гражданства — Республики Беларусь и США, пишет sputnik.by.

Как сообщил Госдеп США, вчера во время телефонного разговора с Александром Лукашенко госсекретарь Майкл Помпео призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.

«Мы будем добиваться прекращения уголовного преследования в отношении Шклярова»,- заявил адвокат Гашинский.

Он уточнил, что в настоящее время Шкляров проживает со своей мамой в Минске, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Сегодня я намерен встретиться со своим подзащитным», — сказал собеседник Sputnik.

В СИЗО ГУВД Минска Шкляров провел несколько месяцев — с 29 июля по 14 октября 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, если у Шклярова в США высокие покровители, раз за него просил Помпео, Гашинский ответил отрицательно. По его словам, это обычная практика, «американцы всегда так отстаивают интересы своих граждан».