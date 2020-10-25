В Витебской области прошла «прямая линия» с Терентьевым. С какими вопросами обращались жители области?

Фото: Витьбичи
Витебская область
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«Урожайной» на обращения граждан была «прямая линия», которую в прошедшую субботу проводил председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Около 30 звонков поступило в течение трех часов, и некоторые из проблем, озвученных гражданами, были решены практически за время проведения «прямой линии».

Десять вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Без отопления в эти осенние дни оказалась жительница Должи (она же ставила вопрос о том, что закрыли баню, и теперь тем, у кого ее нет, хоть в областной центр отправляйся за этой услугой). На отсутствие отопления в течение недели пожаловалась и жительница Витебска с проспекта Фрунзе, 22 корпус 1. Татьяна Александровна с улицы Чкалова также сетовала на холод в квартире: еле теплая батарея только в одной комнате из трех, а квартира угловая. В ходе «прямой линии» сразу подключались специалисты для решения этих и других коммунальных вопросов пишут «Витьбичи».

Соседей, как известно, не выбирают, и порой рядом живущие люди доставляют друг другу немалое беспокойство и неудобство. В такой ситуации оказалась семья пожилых оршанцев. Их соседи, имеющие двух малолетних детей, ведут бурный, в том числе и ночной образ жизни, пьют и шумят до утра. Милиция приезжает, составляет протокол, а ЖЭУ, куда передается информация, не реагирует.

Владимир Терентьев пообещал обратившимся, что к исправлению сложившейся ситуации подключатся и милиция, и ЖЭУ, и органы опеки, ведь не только соседи страдают, но и для детей такой образ жизни недопустим.

Также из-за соседей большая проблема в семье Галины Георгиевны с улицы 1-й Керамзитной областного центра. У соседа сгорела квартира, и у нее в доме все из-за этого закопчено. Пожилая витебчанка задается вопросом: кто в такой ситуации должен им делать ремонт, ведь жить в копоти невозможно.

Удивительное совпадение, но в этом же доме тоже от соседей, но только уже от залития, страдает Мария Константиновна: вода сверху течет, а соседи на связь не выходят. С обеими ситуациями будут разбираться работники ЖЭУ.

Несколько жителей улицы Гагарина из областного центра обратились со своими проблемами. Татьяну Борисовну категорически не устраивает, что магазин, расположенный в доме, установил мусорные баки под ее окнами. Александр Дмитриевич не согласен с тем, что его штрафуют за вынужденную парковку в неустановленном месте (на улице идет реконструкция), когда он перевозит инвалида-колясочника. А работницы предприятия «Белвест», проживающие в районе улицы Гагарина, из-за изменившегося расписания транспорта теперь не успевают приехать к началу смены, к 6.35, а на такси не наездишься. К двум первым заявителям Владимир Терентьев обещал приехать лично, чтобы разобраться с обстоятельствами на месте, а вопрос с расписанием транспорта уже в ходе линии был адресован транспортникам.

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