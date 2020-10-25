«Мы против насилия, беззакония и лжи». Работники отрасли связи записали видеообращение

Общество
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Свое видеообращение к белорусам опубликовали работники отрасли связи, информационных технологий и ИКТ.

В своем ролике сотрудники говорят, что «мы, работники отрасли связи, не можем больше молчать». Они выступают против «ежедневных задержаний, избиений, пыток, убийств людей за мирное выражение своего мнения, цвета одежды или флагов», а также «против насилия в отношении наших матерей, отцов, пенсионеров».

«Мы хотим их видеть гуляющими по городу, а не то, как люди в форме распыляют им газ в лицо», — говорит один из участников.

Кроме того, работники отрасли связи выступают против давления на журналистов (и против «существования параллельной реальности в телевизоре»), лишения адвокатов лицензий «по надуманным причинам», давления на работников госпредприятий за свое мнение и «против бесчеловечных угроз изъятия детей из семей, имеющих иные взгляды», пишет TUT.by.

«Как и большинство граждан, мы хотим свободы и демократии в Беларуси. Мы хотим жить в стране, где между словами „народ“ и „власть“ можно поставить знак равенства. Мы требуем, чтобы законы действительно работали — и работали для всех. Мы против насилия, беззакония и лжи», — подытоживают выступающие.

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