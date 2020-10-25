В Белстате рассказали, какой была средняя зарплата в сентябре

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В сентябре номинальная начисленная заработная плата в Беларуси составила 1 264,5 белорусских рублей. Это немного меньше, чем в августе: в конце лета этот показатель равнялся 1 276,4 BYN. Такие новости  передает  агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный статичестический комитет.

Напомним, номинальная начисленная зарплата отличается от той суммы, которую работник получает на руки. В нее заложены подоходный налог, взносы — например, профсоюзные. Для расчета средней заработной платы по стране учитывается цифра по графе «начислено». А чтобы получить среднюю зарплату, специалисты берут весь зарплатной фонд и делят на количество работников на какой-то конкретный промежуток времени.

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