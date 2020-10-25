Стало известно, что Виктор Бабарико предлагал Лукашенко на встрече в СИЗО

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Координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский вышел на свободу 11 октября — на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. На встрече он сидел справа от президента. Подробности этой встречи белорусский оппозиционер рассказал в интервью обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину.

Воскресенский отметил, что уважает Александра Лукашенко и убежден в том, что все, что делает президент — он делает для страны. На вопрос о Викторе Бабарико, оппозиционер рассказал, что экс-кандидат в президенты вел себя «предельно интеллигентно». И он воспользовался этой встречей, чтобы в течение 20 минут донести свое видение демократизации Беларуси и экономики.

— Он настоящий политик. Предлагал не кошмарить бизнес, сократить силовой блок, прекратить насилие к протестующим.

По словам Воскресенского, тезисы Бабарико Лукашенко помечал в блокноте.

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