Тихановская ушла на карантин

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская минимизировала контакты после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого был выявлен коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря экс-кандидата в президенты Беларуси Анну Красулину.

«Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму, выполняет все требования медиков в данной ситуации», — сказала Красулина.

В скором времени Тихановская собирается сдать тест на COVID-19. По словам Красулной, политик чувствует себя хорошо.

Офис Тихановской сейчас работает в режиме онлайн. Вместе с тем, Красулина подчеркнула, что это не уход на самоизоляцию.

«Светлане назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись в онлайн», — сказала собеседница.

Она подчеркнула, что политик продолжает работать, в том числе ведется подготовка к «народному ультиматуму».

Красулина отметила, что данные меры приняты после встречи Тихановской с главой МИД Словении, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, но отсутствуют симптомы.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу ушли на карантин и удаленный режим работы. Они были вынуждены сделать это после того, как провели встречи с коллегой из Словении Логаром, на этой неделе посетившим с рабочим визитом страны Балтии. После проведенных встреч по результатам теста у него был обнаружен новый коронавирус.