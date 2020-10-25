Погода в Беларуси с 26 октября по 1 ноября

В начале недели погоду в Беларуси будет определять теплая периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы — туманы. Видимость до полукилометра. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +2°C до +9°C, в середине дня будет +10°C…+15°C, по юго-западу — на пару градусов теплее, сообщает Белгидромет.

В середине недели метеоусловия существенно не изменятся. Будет все так же облачно с прояснениями. В среду преимущественно без осадков, лишь в четверг возможные небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Ночью и утром непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Температура воздуха ночью ожидается +2°C…+7°C, днем столбики термометров дотянутся до +9°C по северу, по югу до +16°C.

В пятницу через нашу страну будет проходить активный атмосферный фронт с Западной Европы. Осадков вновь станет больше. Пройдут дожди различной интенсивности. Под утро — слабый туман. Видимость до километра. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха ранним утром +4°C…+9°C, днем от +8°C по северо-востоку до +14°C по югу.

Предварительно в выходные дни ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут осадки. Под утро вероятны непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут +4°C…+9°C, в середине дня они достигнут отметки +7°C…+14°C, по юго-западу на пару градусов теплее.