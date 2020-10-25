В Полоцке нашли очередные древние артефакты

Фото из instagram-аккаунта председателя Полоцкого райисполкома Игоря Марковича
Витебская область
Опубликовано

В Полоцке нашли фрагменты стеклянных браслетов, перстень и другие предметы, предположительно, XII-XIII веков. Об этом проинформировал в своем Instagram-аккаунте председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович, передает БелТА.

Фото из instagram-аккаунта председателя Полоцкого райисполкома Игоря Марковича
Фото из instagram-аккаунта председателя Полоцкого райисполкома Игоря Марковича

«На территории Верхнего замка во время земляных работ обнаружены фрагменты стеклянных браслетов, перстень и иные находки, предположительно, XII-XIII веков. Найденные предметы представляют научную ценность, они позволят получить дополнительные сведения об истории нашего древнего Полоцка», — отметил в соцсети глава района.

В Полоцке на территории Верхнего замка с ноября 2019 года идет масштабная стройка. В зданиях бывшего больничного городка в 2021 году собираются разметить Полоцкое кадетское училище. За строительными работами в историческом центре города ведут надзор археологи.

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