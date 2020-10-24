Во время женского марша в Минске задержано не менее 11 человек

Во время традиционного субботнего женского марша в центре Минска задержано не менее 11 человек, сообщает Правозащитный центр «Весна». Все задержанные — женщины. Четыре из них были задержаны возле магазина «Каравай» на площади Победы.

Десять задержанных живут в столице, одна — в Жлобине.

Акция, анонсированная инициаторами как «гордый женский марш профессий«, началась в 14 часов от сквера Симона Боливара возле пересечения улиц Первомайской и Захарова. Несмотря на ненастную погоду, постепенно число участниц марша выросло до 300-400. Колонна прошла по тротуару улицы Захарова мимо Минского государственного лингвистического университета до проспекта Независимости, оттуда — до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась обратно. Количество участниц стало постепенно сокращаться, примерно к 15.45 около двух сотен женщин дошли до ЦУМа и начали расходиться. Большинство из них свернули флаги, плакаты, оставив в руках цветы, пишет БелаПАН.

После этого женский марш фактически трансформировался в традиционный для последних суббот «демарш», когда женщины гуляют разрозненными группами с цветами вдоль проспекта Независимости во избежание задержаний.

Силовики проведению марша не препятствовали, их микроавтобусы сопровождали колонну.