Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Александру Лукашенко

В субботу, 24 октября, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео позвонил Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к окружению президента Беларуси.

Подробности этой беседы будут немного позже.

Ранее Госсекретарь Помпео и высокий представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности, с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской. ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.

Отметим, что Беларусь уже третий месяц живет в условиях политического кризиса, который начался после президентских выборов. Сегодня в Минске в очередной раз прошел традиционный женский марш, который назывался «Гордый женский марш профессий».