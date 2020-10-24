Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Александру Лукашенко

Фото: БелТА
Главное
Опубликовано

В субботу, 24 октября, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео позвонил Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к окружению президента Беларуси.

Подробности этой беседы будут немного позже.

Ранее Госсекретарь Помпео и высокий представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности, с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской. ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.

Отметим, что Беларусь уже третий месяц живет в условиях политического кризиса, который начался после президентских выборов. Сегодня в Минске в очередной раз прошел традиционный женский марш, который назывался «Гордый женский марш профессий».

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Минске проходит женский марш профессий

Под Шумилино легковушка насмерть сбила медведя. Видео

«Больше всех возмущался Тихановский». Новые подробности встречи в СИЗО КГБ

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Покров Пресвятой Богородицы: что нужно делать, а что нельзя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Лукашенко Помпео телефонный разговор
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Воскресенский — о действиях силовиков: «Лучше тысяча гематом, чем одна пуля в животе»
Юрий Воскресенский провел в изоляторе 2 месяца по обвинению
078
Посольство США в Минске советует своим гражданам в Беларуси запастись едой и лекарствами
Посольство США в Минске на официальном сайте опубликовало
093
МЧС выдало БелАЭС разрешение на энергопуск первого блока
Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения
0114
В Минске проходит женский марш профессий
В Минске проходит женский марш профессий.
0894
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)