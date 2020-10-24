Воскресенский — о действиях силовиков: «Лучше тысяча гематом, чем одна пуля в животе»

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Юрий Воскресенский провел в изоляторе 2 месяца по обвинению в участии в массовых беспорядках. Вышел 11 октября — на следующие сутки после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. По словам оппозиционера, после этой встречи он не изменил своих демократических убеждений, но уважает президента как сильного лидера.

— А не благодаря ему вы и еще тысячи людей оказались в тюрьме?спросил Воскресенского журналист Комсомольской правды в Беларуси Владимир Ворсобин.

— Я дискутировал с силовиками — они стойко убеждены, что если бы они не надавили, страна пошла по сценарию Украины, — ответил политик.

— Но власть своей жестокостью допустила беззаконие.

— Они говорят — мы нарушаем закон, чтобы страна не развалилась. Лучше тысяча гематом, чем одна пуля в животе.

Оппозиционный политик привел слова Лукашенко о том, что протест инспирирован из-за рубежа и поэтому нельзя проявлять слабость.

— Я с этой логикой не согласен. Если бы 9 августа милиции вообще не было, люди бы помитинговали и разошлись. Но силовики считают, что за этим стоят западные спецслужбы.

По словам Воскресенского, они предлагали руководству за свой счет установить в СИЗО кондиционеры, покрасить стены, поменять кровати и матрасы — чтобы было как в Скандинавии, где сидит террорист Андерс Брейвик. Но силовики ответили:

«Если мы это сделаем, злодеи решат — почему бы не посидеть, если в тюрьме шикарные условия».

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