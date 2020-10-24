Посольство США в Минске советует своим гражданам в Беларуси запастись едой и лекарствами

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Посольство США в Минске на официальном сайте опубликовало рекомендации для своих соотечественников. Представительство просит американцев, находящихся в это время в Беларуси, минимум на 3 дня запастись едой, водой и медикаментами. А также избегать массовых акций.

Рекомендации связаны с тем, что в эти выходные истекает срок «народного ультиматума», выдвинутого Светланой Тихановской.

В связи с этим, силовики и демонстранты могут применить силу во время протестных акций, пишет kp.by.

В посольстве напомнили, что «собрания, призванные быть мирными, могут быстро перейти в конфронтацию и перерасти в насилие». Кроме того, эти действия могут затруднить движения транспорта.

Напомним, что сегодня в Минске проходит женский марш профессий.

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