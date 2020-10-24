Жители Витебска собрали деньги на уплату штрафа за акцию женщине, зарплата которой в два раза меньше этого штрафа

Жители Витебска собрали деньги на уплату штрафа для киоскера Натальи Перуновой, которую 21 октября суд оштрафовал на 648 рублей за участие в «несанкционированных уличных шествиях». Эта сумма почти в два раза больше, чем зарплата женщины.

Киоск «Витебскоблсоюзпечати» возле магазина «Витебские продукты» на пересечении Московского проспекта и улицы Чкалова, где работает Наталья Перунова, 22 и 23 октября, наверное, был самым популярным в городе. Витебляне сюда подходили, чтобы что-то купить, а заодно «скинуться» на штраф киоскеру. Каждый давал столько, сколько мог.