Боррель и Помпео вновь обсудили Беларусь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео ряд вопросов в контексте трансатлантического партнерства, включая Беларусь, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Госсекретарь Помпео и высокий представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности, с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской. ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси», — говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Следующее совещание высокого уровня между заместителем госсекретаря США и генеральным секретарем ЕВС состоится в середине ноября 2020 года, говорится в коммюнике.

Ранее Боррель заявлял, что ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются беспрецедентные репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета, и Евросоюз готовит новые санкции против официальных лиц. Кроме того, по мнению Борреля, отношения ЕС с Минском нуждаются в пересмотре, «бизнес, как обычно» невозможен.