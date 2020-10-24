Президент Польши заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

«Вчера президент Анджей Дуда проверялся на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Он в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал Спихальский в Твиттере.

Анджей Дуда президент Польши с 6 августа 2015 года. На президентских выборах в 2020 году был переизбран на пятилетний срок.

Ранее президент Польши заявлял, что нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество.