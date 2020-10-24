В Киеве опасаются, что Россия введет войска в Беларусь после выборов в Молдове

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предположил, что Россия может ввести войска в Беларусь после президентских выборов в Молдове, которые состоятся 1 ноября.

«Сможет ли белорусский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Беларуси», — сказал Данилов в пятницу на Специальном киевском форуме по безопасности.

По его словам, это большой вызов для Украины, Литвы и Польши, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Мы постоянно общаемся с моими визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень-очень беспокоит», — сказал Данилов.

По его мнению, российские военные могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и президента России Владимира Путина.