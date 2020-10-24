Тихановская – представителям ПА ОБСЕ: перевыборы в Беларуси нужно назначить до конца года

Фото: Народная Воля
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на встрече с представителями ПА ОБСЕ в Дании в пятницу заявила о необходимости начать переговоры о новых выборах главы белорусского государства и назначить их до конца 2020 года.

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской в Telegram-канале.

Там отмечается, что Тихановская также встретилась с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

«Он поддержал белорусский народ и отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество – в том числе и в Беларуси», — проинформировали в пресс-службе.

После этого, сообщили там, экс-кандидат «встретилась с представителями датских НГО и обсудила с ними поддержку независимых журналистов, студентов и преподавателей, пенсионеров, спортсменов, женских инициатив и, конечно, жертв пыток – в реабилитации, а также сборе и расследовании преступлений против мирных людей».

«Отдельная встреча состоялась с представителями профсоюзного движения Дании и Европы – на ней обсуждалось, как они сотрудничают с профсоюзами в Беларуси и с какими проблемами сталкиваются рабочие предприятий при организации забастовок», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по ее информации, Тихановская приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.

«Он представил белорусской делегации проект – систему самостоятельной оценки последствий избиений, пыток и любого насилия. Это гайд на английском и русском языках о том, как с помощью смартфона задокументировать последствия пыток по международным стандартам. Это нужно, чтобы все факты насилия могли направляться в международные организации и по ним могли начинаться расследования, а виновные понесли ответственность», — рассказали в пресс-службе экс-кандидата.

После этого Тихановская встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

«Встреча прошла в тёплой атмосфере, премьер-министр поинтересовалась происходящим в Беларуси», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Тихановская коснулась «народного ультиматума«. В частности, она пояснила, что «это очередной показатель децентрализации мирного протеста, а ее задача – поддерживать волю, которую изъявляет народ». Также она подчеркнула, что «пришло время думать о переходном периоде в Беларуси и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить», проинформировали в пресс-службе экс-кандидата.

 

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