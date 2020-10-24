Домашний арест в отношении юриста и медиатора Лилии Власовой отменен

Фото: telegraf.by
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23 октября в отношении Лилии Власовой отменен домашний арест. Напомним, известного белорусского юриста и медиатора Лилию Власову Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля задержал 31 августа. 16 октября её освободили из СИЗО, вменили домашний арест и разрешили общаться только с супругом и адвокатами. Муж юриста сообщил, что с неё, сняли все ограничения, следствие приняло решение, что в установлении иной меры пресечения необходимость отсутствует.

«Мы сами не можем осознать, что это произошло, — говорит муж медиатора Владимир Искорцев на вопрос, как ими воспринялось решение следственных органов о снятии домашнего ареста. — Полтора месяца нахождения в СИЗО показали, что надежды питать не приходится, но все-таки разум победил. Надеемся, что он победит и в отношении других задержанных», приводит слова Владимира kp.by.

На вопрос о расположении духа жены Искорцев говорит, что «чувствуется, где она была», в ближайшее время Лилия Власова будет восстанавливаться.

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