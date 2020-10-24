МВД: задержан житель Ошмянского района, который в чатах предлагал сжечь машины милиции, здания КГБ и прокуратуры

Витебская область
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В Ошмянском районе милиция задержала 55-летнего мужчину, который в чатах предлагал «штурмовать местное КГБ, сжечь прокуратуру и транспорт милиционеров», сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению МВД, мужчина писал сообщения под ником Dimon D в чатах «Ошмяны» и «Островец для жизни».

Когда сельчанина вычислили и пришли к нему домой, он разорвал переданное ему для ознакомления постановление о производстве обыска. В доме мужчины оперативники нашли 9 банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов.

В отношении него возбуждены дела о незаконном обороте боеприпасов, подстрекательстве к совершению особо злостного хулиганства и уничтожении документов. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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