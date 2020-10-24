В Витебском государственном политехническом профессиональном лицее открылось студенческое «Кафе 16»

В Витебском государственном политехническом профессиональном лицее торжественно открылся учебный объект ресурсного центра «Кафе 16».

Здесь учащиеся смогут приобрести важные навыки и умения на пути к овладению профессией.

Важность открытия кафе отметил и председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, ведь объект является частью созданного три года назад ресурсного центра, где учащиеся будут получать опыт и шлифовать свое мастерство, пишут «Витьбичи»..

Данное кафе смогут посещать и жители города.