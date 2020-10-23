Песков назвал заявления западных дипломатов по ситуации в Беларуси «сбоем матрицы»

У западных политиков по белорусскому вопросу произошел «сбой матрицы». Данное заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Очевидно, что какой-то сбой системы, сбой матрицы. Очевидно, последствия того самого удара коронавирусного мира даже по международным отношениям, по дипломатии. Очевидно, разрушение каких-то устоявшихся норм и принципов», — прокомментировал ситуацию в Беларуси пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля снова обратил внимание, что варианты разрешения кризиса в белорусской республике Президент Александр Лукашенко и его коллеги должны искать внутри страны.

«Президент Путин очень внимательно подходит к тому, чтобы что-то не воспринималось как попытка повлиять на законного Президента Беларуси», — отметил Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в события в Беларуси