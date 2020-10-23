Гендиректор Витебскдрева: «Никакая забастовка не приведет нас к лучшему»

«Текущий год выдался сложным, и мы не можем себе позволить пойти на поводу у тех, кто пытается раскачать наше общество и нанести вред государству. При всех трудностях нам необходимо сплотиться, в трудную минуту проявить единство и патриотизм перед лицом реальных угроз», — приводит БелТА слова Юрия Дойлина.

Он отметил, что для предприятий важно не стоять на месте, а постоянно развиваться, находиться в движении. Благодаря этому будет поэтапно расти и благосостояние людей.

«Если бы в 2007 году не было принято решение о проведении модернизации завода, то сегодня такого предприятия как «Витебскдрев» могло бы и не существовать. Благодаря поддержке государства мы получили возможность перевооружиться, сохранить трудовой коллектив и начать работать по-новому, и это дорогого стоит», — подчеркнул гендиректор.

«Никакая забастовка не приведет нас к лучшему. Потеряем то, что имеем, а вот что получим взамен — большой вопрос. Думаю, ничего хорошего. Мы ценим свой труд, те достижения, к которым шли вместе многие годы, хотим сохранить то, что построили, быть уверенными в завтрашнем дне, понимать, что вокруг будет мир и согласие и государство всегда будет на защите наших прав и интересов», — резюмировал Юрий Дойлин.