Гендиректор Витебскдрева: «Никакая забастовка не приведет нас к лучшему»

Фото: DW
Витебск
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Ззабастовки ведут к потерям для предприятий, и призвал трудовые коллективы не поддаваться таким призывам. Такое заявление сделал генеральный директор ОАО «Витебскдрев» Юрий Дойлин.

«Текущий год выдался сложным, и мы не можем себе позволить пойти на поводу у тех, кто пытается раскачать наше общество и нанести вред государству. При всех трудностях нам необходимо сплотиться, в трудную минуту проявить единство и патриотизм перед лицом реальных угроз»,приводит БелТА слова Юрия Дойлина.

Он отметил, что для предприятий важно не стоять на месте, а постоянно развиваться, находиться в движении. Благодаря этому будет поэтапно расти и благосостояние людей.

«Если бы в 2007 году не было принято решение о проведении модернизации завода, то сегодня такого предприятия как «Витебскдрев» могло бы и не существовать. Благодаря поддержке государства мы получили возможность перевооружиться, сохранить трудовой коллектив и начать работать по-новому, и это дорогого стоит», — подчеркнул гендиректор.

«Никакая забастовка не приведет нас к лучшему. Потеряем то, что имеем, а вот что получим взамен — большой вопрос. Думаю, ничего хорошего. Мы ценим свой труд, те достижения, к которым шли вместе многие годы, хотим сохранить то, что построили, быть уверенными в завтрашнем дне, понимать, что вокруг будет мир и согласие и государство всегда будет на защите наших прав и интересов», — резюмировал Юрий Дойлин.

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Витебскдрев забастовки Юрий Дойлин
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