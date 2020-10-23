Генпрокурор Швед об участии студентов в протестах: не нужно ломать себе жизнь

Фото: sputnik.by
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Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед провел встречу со студентами и представителями трудового коллектива Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), в время которой ответил на вопросы, речь также шла об участии студентов в протестных акциях.

«Не нужно ломать себе жизнь, поддаваясь на провокации тех, кто беззастенчиво использует людей. Вам и нам в этой стране жить. Мы привыкли к тому, что она чистая, мирная, безопасная. Привыкли как к данности. Перед вами вся жизнь. И нужно понимать, что, поддавшись манипуляторам, можно сломать ее одним необдуманным шагом», — заявил генеральный прокурор, обращаясь к аудитории одного из крупнейших белорусских вузов, отмечает sputnik.by.

Остались единицы

Швед акцентировал внимание на неотвратимости наступления ответственности за противоправные действия. В данной связи он подчеркнул, что государство располагает достаточными ресурсами для выявления всех нарушителей закона.

Вместе с тем он отметил, что активность белорусских студентов в уличных протестных акциях заметно снизилась по сравнению с первыми неделями после президентских выборов. По словам генпрокурора, сегодня речь идет уже о единичных фактах участия студентов в уличных акциях.

За сутки на Окрестина могут отчислить?

Не смотря на это, Швед пояснил, что могут последовать отчисления за пропуски, связанные с протестной активностью.

«Причиной для от, очисления может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам. Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия», — отметил генеральный прокурор.

Нужны нестандартные подходы?

Свою позицию по данной проблематике озвучил ректор БГУИР Вадим Богуш:

«Сейчас мы оказались в ситуации, требующей часто нестандартных подходов. Поэтому крайне важно обеспечить возможность многовекторного анализа информации, позволяющего принять взвешенные решения для конструктивного взаимодействия всех слоев общества».

Ректор университета отметил готовность студенческого актива и преподавателей вуза участвовать в актуальной нормотворческой деятельности.

Студенты и сотрудники БГУИР интересовались у генпрокурора о том, как принять участие в разработке законов, в том числе, касающихся прохождения воинской службы научными сотрудниками. Также речь шла о корректировке избирательной системы, перспективах развития многопартийности в Беларуси. В октябре начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что большую часть демонстрантов в Беларуси, выходящих на протестные акции, составляет молодежь.

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