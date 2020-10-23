Лукашенко — об отмене мегамитинга: «Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить, как на Немиге»

Президент Беларуси Александр Лукашенко против масштабного митинга, который хотели организовать Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями страны из-за «настораживающей информации».

«Мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в Слуцкий район Минской области, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Он рассказал, что позвонил премьер-министру Роману Головченко, попросил собрать «людей, губернаторов и прочих», чтобы посоветоваться.

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск», — считает Лукашенко. «Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тыс. меня увидят», — предположил он.

По словам Лукашенко, на митинг собиралось много людей пожилого возраста, ветеранов, потому возник вопрос их безопасности, оперативного оказания медпомощи, если возникнет такая необходимость.

«А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности… А кто будет контролировать остальную часть?» — сказал он.

Президент добавил, что на его мнение повлияла и ситуация с коронавирусом.

«Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг», — предположил он.

Лукашенко призвал сторонников не «уподобляться» участникам протестов.

«Мое мнение на сегодняшний день — нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им», — сказал он.

Президент предложил провести массовое мероприятие и собрать на него всех желающих «весной, когда будет тепло».

Ранее СМИ сообщали о том, что в белорусской столице в воскресенье ожидается масштабный провластный митинг. Утром в пятницу появилась информация, что он отменен.