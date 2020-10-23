Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке обойдется в 35 млн рублей

В завершающую стадию вступила реконструкция автомобильного моста через Западную Двину по улице Юбилейной в Полоцке.

Как отметила директор управления капитального строительства Полоцка Галина Бельская, сметная стоимость строительства возросла с первоначальных 12 млн до 35 млн рублей. Однако намеченные сроки работ выдерживаются. Согласно графику пуск движения по мосту запланирован на ноябрь, после чего будут осуществляться демонтаж временных вспомогательных конструкций и рекультивация рабочих площадок, пишут «Витебские Вести».

На данный момент, работы выполнены на 85%. Уже готовы все шесть пролетных строений, соединяющих берега Двины, установлены и покрашены металлические фермы. Кстати, верхняя арка над самым длинным пролетом весит 540 т, она тяжелее демонтированной старой, поскольку ширина путепровода увеличилась.

На проезжей части завершается устройство дорожного полотна, начата укладка верхнего слоя асфальта. Смонтированы инженерные коммуникации и установлены опоры освещения. На тротуарах уложена плитка, выделена полоса для велодорожки. Сейчас строители продолжают заделку деформационных швов и монтаж дельтаблоков – специальных ограждающих элементов для безопасности пешеходов.

Украсило мост ажурное перильное ограждение графитового цвета, в пролетах которого размещены золотые декоративные медальоны с изображением герба Полоцка и цифры 862 – года его первого упоминания в летописных источниках. Впоследствии появится табличка с краткой историей строительства и названием моста.

С инициативой присвоить важному объекту благозвучное имя, учитывая историческую и культурную значимость Полоцка, выступил глава местной исполнительной власти Игорь Маркович. Соответствующую информацию он опубликовал на своем аккаунте в «Инстаграме». Активно подключились к обсуждению вопроса и полочане, и жители других регионов, небезразличные к судьбе древнейшего города Беларуси.

Есть предложения назвать мост Борисоглебским, Долгожданным, Богородским, Юбилейным, имени князя Всеслава Чародея, Франциска Скорины или 23-х гвардейцев. Но доминируют среди мнений два варианта. Большое количество поклонников у прижившегося в народе названия Старый в значении первый из построенных. Многие голосуют за Покровский, поскольку рядом расположены одна из старейших в городе Нижне-Покровская улица и храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Собранные мнения будут обобщены, после чего окончательное решение утвердят на сессии депутаты районного Совета.