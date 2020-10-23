Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке обойдется в 35 млн рублей

Фото: Витебские Вести
Витебская область
Опубликовано

В завершающую стадию вступила реконструкция автомобильного моста через Западную Двину по улице Юбилейной в Полоцке.

Как отметила директор управления капитального строительства Полоцка Галина Бельская, сметная стоимость строительства возросла с первоначальных 12 млн до 35 млн рублей. Однако намеченные сроки работ выдерживаются. Согласно графику пуск движения по мосту запланирован на ноябрь, после чего будут осуществляться демонтаж временных вспомогательных конструкций и рекультивация рабочих площадок, пишут «Витебские Вести».

На данный момент, работы выполнены на 85%. Уже готовы все шесть пролетных строений, соединяющих берега Двины, установлены и покрашены металлические фермы. Кстати, верхняя арка над самым длинным пролетом весит 540 т, она тяжелее демонтированной старой, поскольку ширина путепровода увеличилась.

Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке обойдется в 35 млн рублей
Фото: Витебские Вести

На проезжей части завершается устройство дорожного полотна, начата укладка верхнего слоя асфальта. Смонтированы инженерные коммуникации и установлены опоры освещения. На тротуарах уложена плитка, выделена полоса для велодорожки. Сейчас строители продолжают заделку деформационных швов и монтаж дельтаблоков – специальных ограждающих элементов для безопасности пешеходов.

Украсило мост ажурное перильное ограждение графитового цвета, в пролетах которого размещены золотые декоративные медальоны с изображением герба Полоцка и цифры 862 – года его первого упоминания в летописных источниках. Впоследствии появится табличка с краткой историей строительства и названием моста.

Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке обойдется в 35 млн рублей
Фото: Витебские Вести

С инициативой присвоить важному объекту благозвучное имя, учитывая историческую и культурную значимость Полоцка, выступил глава местной исполнительной власти Игорь Маркович. Соответствующую информацию он опубликовал на своем аккаунте в «Инстаграме». Активно подключились к обсуждению вопроса и полочане, и жители других регионов, небезразличные к судьбе древнейшего города Беларуси.

Есть предложения назвать мост Борисоглебским, Долгожданным, Богородским, Юбилейным, имени князя Всеслава Чародея, Франциска Скорины или 23-х гвардейцев. Но доминируют среди мнений два варианта. Большое количество поклонников у прижившегося в народе названия Старый в значении первый из построенных. Многие голосуют за Покровский, поскольку рядом расположены одна из старейших в городе Нижне-Покровская улица и храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Собранные мнения будут обобщены, после чего окончательное решение утвердят на сессии депутаты районного Совета.

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Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке
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