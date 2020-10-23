МВД: Установлен администратор Telegram-канала «Данные карателей Беларуси»

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Создателя деструктивного канала, 15-летнего жителя Добруша, установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики. Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграмм-канал «Данные карателей Беларуси». Об этом информирует Telegram-канал пресс-службы МВД.

Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов. Он согласился, но с другим интересом: через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, «улов» должен был оказаться солидным.

В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. Большинство публикаций он брал из «Карателей Беларуси».

Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла.

В отношении несовершеннолетнего проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества. Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.

Сейчас работа телеграмм-канала «Данные карателей Беларуси» контролируется правоохранителями. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Оперативная работа по изобличению других участников паблика продолжается.

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